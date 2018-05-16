Adalet Bakanlığı engelleri kaldırıyor

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı, son 4 yılda 32 milyon lira kaynak aktararak adliyelerde engellilere yönelik düzenlemeler yaptı.

Bakanlık, engellilerin adliyelere ve adalete kolay erişimlerini sağlamak için çalışmalara hız verdi. Adalet Bakanlığı bu kapsamda, "Engelsiz Adalet" projesi için son 4 yılda 32 milyon liralık harcama yaparak, adliyelerde engellilerin hayatını kolaylaştıracak değişikliğe gitti.

Engellilerin kolay bilgi almalarını ve işlemlerini rahat gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla adliyelerde "Engelli Bankoları" oluşturan bakanlık, bedensel, görme ve işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri de gerçekleştirdi.

Engelli rampalarının kullanıma sunulduğu adliyelerde, görme engelliler için de hissedilebilir yürüme yüzeylerinin yapımı sağlandı.

Bakanlığın çalışmaları kapsamında, çok sayıda adliyede engelli asansörleri hizmet vermeye başladı.

Öte yandan görme engelliler için kabartmalı yönlendirme levhalarıyla donatılan adliyelerde, sesli yönlendirme sistemleri de hayata geçirilen uygulamalar arasında yer aldı.

Görme engelli avukatlar ve vatandaşlar için "Braille" alfabesiyle yazılan dilekçelerin alınması da sağlandı.

- Engellilere görevliler eşlik ediyor

"Engelli Dostu" adliyeler arasında yer alan Ankara Batı Adliyesinde de çok sayıda düzenleme uygulamaya konuldu.

Engellilere yönelik hizmetleri Anadolu Ajansına (AA) anlatan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Şahin, engellilerin yargıya rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Şahin, engelli vatandaşlara, adliyeye girişten işlemlerin sona erme aşamasına kadar bir personelin eşlik ettiğini aktardı.

Yürüme engelliler için tekerlekli sandalye de tahsis edildiğini ifade eden Şahin, kurulan engelli bankolarında gerekli bilgilendirmenin yapıldığını dile getirdi.

- Sesli yönlendirmeyle kolay ulaşım

Sesli yönlendirme sistemleriyle engellilerin istedikleri birimlere kolay ulaşım sağlamalarının hedeflendiğini belirten Şahin, görme engelliler için de hissedilebilir yürüme yüzeylerinin yapıldığını ifade etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, "Ülkemizde, adalet hizmetlerine hızlı, etkin ve adil şekilde ulaşım sağlanması Adalet Bakanlığımızın en önemli misyonudur. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın yargı erkine rahat, hızlı ve daha huzurlu bir şekilde ulaşabilmeleri için hizmet binalarımız uluslararası ve çağdaş standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Adliyemiz, 'Engelli Dostu' adliye olarak tanımlanmaktadır." dedi.

Şahin, adliyede 30 engelli memurun hizmet verdiğini sözlerine ekledi.