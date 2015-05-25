Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek, Kazan Adalet Sarayını Hizmete Açtı

Adalet Bakanı Kenan İpek, Ankara’nın Kazan İlçesi’nde yapımı tamamlanan adalet sarayını geniş bir katılım eşliğinde hizmete açtı.Adalet Sarayı açılışında yapılan konuşmaların ardından kürsüye gelen Bakan İpek, konuşmasında Kazan’ın gelişmişliğine vurgu yaparak hizmete sunulan Kazan Adalet Sarayı’nın, ilçenin uzun bir dönem ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. İpek, ayrıca Yargı Reformu Stratejisi’ne de değinerek yargının önümüzdeki dönem yol haritasının belirlendiğine dikkati çekti. Bakan İpek, "Bu reform belgesi doğrultusunda halkımızın hak aramasını kolaylaştırıyoruz. Önemli yenilikler getiriyoruz. Mağdurlarımızın yanında olmaya, onlara yeni bir hayatın kapısını aralamaya niyetliyiz. Bu yönde bir kanun çalışmamız bulunmaktadır. İstinaf Mahkemeleri ile daha hızlı ve etkin yargılamayı hayata geçireceğiz. İstinaf Mahkemeleri ile Yargıtay’da sayısı milyonları bulan dosyanın önüne geçmiş olacağız. Alternatif çözüm yollarını güçlendiriyoruz, etkinleştiriyoruz. Artık her işi mahkemeye, her işi hakime götürmeye gerek kalmayacak. Uzlaşma, arabuluculuk, zorunlu hakem heyetleri, tahkim kurumu ile işlerimiz ve ihtilaflarımızın çözümü kolaylaşacak" diye konuştu.Açılışa Adalet Bakanı İpek’in yanı sıra, HSYK Başkanvekili Metin Yandırmaz, HSYK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, AK Parti Ankara milletvekilleri Ahmet İyimaya, Haluk İpek, bölgede görev yapan hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile çok sayıda davetli katıldı.