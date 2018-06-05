Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye FETÖ eleştirisi

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyetinin eksiklikler tespit ettiğinin açıklanmasına ilişkin, "15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur.' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır." dedi.

Gül, İslahiye Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Adalet Bakanlığında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarını inceleyen heyetin eksiklikler tespit ettiğine yönelik açıklamalarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, bu açıklamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Beni Amerikalılar aradı." diyerek iddialar dile getirdiğini belirten Gül, Türkiye'nin bu konuda gerçekleştirdiği bütün işlemlerin uluslararası hukukun gereğince eksiksiz yapıldığını vurguladı.

İnce'yi kimin aradığının kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade eden Gül, iade talebi konusunda neyin eksik olduğunun da paylaşılmadığına işaret etti.

- "Mahcup olmuşlardır"

Gül, Türkiye'yi töhmet altında bırakacak şekilde açıklamalar yapıldığını belirtti.

CHP'ye gerekli çağrıların yapılmasının ardından Adalet Bakanlığına gelen heyetin incelemelerde bulunduğunu anımsatan Gül, "Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar. Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması ya da onun eksiğini kapatmak üzere, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur." diye konuştu.

Gül, iadeye ilişkin taleplerin yargı makamlarınca yapıldığını, ilgili bakanlıkların da başvurular gerçekleştirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur.' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır. Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adaylarını mahcup etmemek adına bir şeyler söyleyecekler."

Olması gerekenin, "Niçin iade etmiyorsunuz?" diye sorulması olduğunu belirten Gül, 'Amerikalılar beni aradı, seçimi sen kazanacaksın.' şeklinde söylemlerde bulunulduğunu, ancak sandıktan çıkanın iktidar olacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, iade taleplerinin usulüne uygun yapıldığını vurguladı.

- "Apoletlerini sökmeye hakkın yok"



Gül, İnce'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nın Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökerim." sözünün hatırlatılması üzerine de "Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı adayı olan birisi, Amerikalılardan telefon alıyor, Amerikalılar bir şey söylüyor, Türkiye'nin resmi kurumlarına teyit ettirmeden açıklama yapıyor, ona inanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine inanmayıp bir başkasının beyanlarına inanan birisinin bu konuda da ortak bir milli meselede farklı düşündüğünü gerçekten hayretle, üzüntüyle izliyoruz, takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Afrin'de ay yıldızlı bayrağı göndere çeken, teröristlere karşı mücadele eden bir kahraman askere yönelik tavırların asla kabul edilemeyeceğine işaret etti.

"Zeytin Dalı Harekatı'nın Komutanına söylenen söz kabul edilemez." ifadesini kullanan Gül, "Siz, teröristlerle mücadele eden birisine 'Apoletlerini sökeceğim.' diyemezsiniz. Böyle bir tavır ancak terör gruplarını, teröristlerini sevindirir. Terör örgütlerini ve onun uzantısı partileri sevindirecek açıklamadır. Teröristlerle mücadele eden birisini sen ancak ve ancak takdir edebilirsin, apoletlerini sökmeye hakkın yok." diye konuştu.

- "Yunanistan, meseleye hukuki olarak bakmıyor"

Bakan Gül, bir gazetecinin, Yunanistan yargısının darbeci askerleri serbest bırakmasına yönelik sorusuna cevap verirken de şunları kaydetti:

"Darbeciler, FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iadeler ve buna ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir, uluslararası hukuka aykırı davranmıştır. Şimdi Sayın İnce'nin de burada çıkıp Yunanistan'a, ABD'ye 'Niye iade etmiyorsunuz?' demesi lazım ama iade talepleri mahkemelerce yapılmış olmasına rağmen yine Yunanistan da meseleye hukuki olarak bakmıyor, siyasi olarak bakıyor, ABD de öyle bakıyor. Muhtemelen, belli bir ekip, grup, bu meseleye siyasi bir tavır olarak bakıyorlar. Hukuki olarak bakılsa iadelerin, taleplerin gereğini yerine getirmeleri lazım."

Darbecileri koruyanların, sözcülüğünü yapanların onların destekçisi olduğunu belirten Gül, Yunanistan'ın hukuki alana geçmesini beklediklerini ifade etti.

Gül, Yunanistan'ın tavrının hukuka uygun olmadığını yineleyerek, bu tavrı kınadıklarını dile getirdi.



