Adalet Bakanı Gül'den 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "19 Mayıs 1919 milletimizin uyanışının, devletimizin doğuşunun miladıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcının 100. yılını yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyetin korunması, demokrasinin gelişmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarılmasının temel hedef olduğuna işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları; milli değerler etrafında sergiledikleri birlik ve beraberlik, ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı daha da artırmaktadır. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan yapan bütün gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

Gül, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederken, millet olarak daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşma temennisinde bulundu.