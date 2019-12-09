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Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Türkiye belgesi haline geldi

Adalet Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık." dedi.

Genel 09.12.2019, 12:09
Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Türkiye belgesi haline geldi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık. Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz." dedi.

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#politika
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