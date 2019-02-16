Adalet Bakanı Gül, Sincan'da esnafı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan ilçesinde esnafla bir araya gelerek, AK Parti Büyükşehir ve Sincan belediye başkan adayları için destek istedi.

Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Vatan Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe teşkilatı temsilcileriyle dükkanları gezen Bakan Gül, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan gül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Sincan Belediye Başkan adayı Ercan için destek sözü aldı.

Esnafla çay içen Bakan Gül, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Daha sonra beraberindekilerle Sincan Ziraat Odasını da ziyaret eden Gül, ardından MHP Sincan Teşkilat Başkanlığına geçerek Teşkilat Başkanı Ahmet Çevik ile görüştü.