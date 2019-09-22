Adalet Bakanı Gül: Milli teknolojiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) kızı Serra Gül ile birlikte ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen festivale uğrayan Gül'ü burada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar karşıladı.

Bakan Gül, ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platforma uğrayarak incelemelerde bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret eden Bakan Gül, teknik özellikleri hakkında bilgi edindi.

Daha sonra Robotik Yarışmaları alanına geçen Gül, TEKNOFEST'in ilk gününden bu yana geliştirdikleri projelerle yarışmalarda ter döken gençleri ziyaret etti. Gül, yarışmacıların tasarladıkları robotları inceledikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İçişleri Bakanlığının standına da uğrayan Gül'ü, Jandarma Komutanlığının rütbeli askerleri karşıladı. Gül ve beraberindekiler ile alanda toplanan vatandaşlar, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonlarda görev almak üzere eğitilen Golden ve Belçika Malinois cinsi arama kurtarma köpeklerinin gösterisini beğeniyle izledi.

"Yükselen, daha güçlü Türkiye var"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TEKNOFEST ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivalin çok muhteşem ve gurur verici bir tablo olduğunu söyledi.

Gül, savunma sanayide dışarıya bağımlı olan bir Türkiye'den, artık kendi savunma sanayisini yapar hale gelmenin Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dışa bağımlı değil, kendi ayaklarımız üzerinde savunmamızı, güvenliğimizi daha da sağlam temeller oluşturmak için çok önemli adımlar attık." diyen Gül, şöyle devam etti:

"İşte Atak helikopterleri, işte İnsansız Hava Aracı, Akıncı, Bayraktarların önderliğinde çok önemli gelişmeler yaşadık. Türk Teknoloji Vakfı'na, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hazerfan Ahmet Çelebiler, Cezeriler, Vecihi Hürkuşların ruhu, onların manası burada. Şunu söylüyoruz, Türkiye uçuşa geçmiştir, Türkiye'ye kimse ayak bağı olmasın. Ayak bağı olmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye uçuşa geçmiştir, artık hedef rotası daha yukarılarda, daha yükseklerdedir. Yükselen bir Türkiye, daha güçlü Türkiye vardır. Bu mesajı veriyor."

"Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek"

Bakan Gül, 50 binin üzerindeki öğrencinin festivale katılma konusundaki arzularına da dikkati çekerek, "10 binin üzerinde yarışmaya yine katılan arkadaşlar var. Burada, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli isimler yetişecek." dedi.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin milli güvenliği için çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Gül, "Gençlerimizi, çocukları, daha da buraya vakit ayırmalarını bekliyoruz. Festivale destek vermeleri, bu coşku çok önemli. Çünkü Türkiye, ne zaman lazım olsa dışarıdan bize mermi vermediler, bize uçak satmadılar. Hala biliyoruz, F-35'lerle ilgili sıkıntıyı. Kendi paramızla bile bize vermiyorlar ama kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Bizler, milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek. Çok tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."