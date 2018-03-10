Adalet Bakanı Gül, Konya'da

KONYA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakıyla ilgili TBMM'ye sunduğu ortak kanun teklifine ilişkin, "Seçim güvenliği de daha fazla sağlanacak. Seyyar sandıklarla engelli, yatağa bağlı seçmenlerimiz oylarını kullanabilecekler." dedi.

Gül, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi programında, AK Parti'nin siyaseti sorun çözme anlayışıyla düşünen bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunda; "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır" sözüne atıfta bulunan Gül, Türkiye'de AK Parti ile siyaset tarzının değiştiğini dile getirdi.

Gül, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını, başka bir mecraya hesap vermeyeceğini belirterek, "Bu milletin iradesiyle gelmişse bu ülkeyi yönetir. Bu milletin iradesinden başka hiçbir güce teslim olmaya fırsat vermez. Türkiye'de milleti sadece vergi ve oy veren vatandaş kitlesi olarak gören siyaset anlayışı vardı. Vatandaş mı, oğlunu askere gönder, vergini ver, oyunu ver. Bu ülkeyi de ağababaları yönetecek. Vatandaş Ahmet amca, Ayşe teyze yönetmeyecek. Bu anlayışın adı vesayetçi anlayıştır." diye konuştu.

Sandıktan millet iradesinin çıkmadığı anlayışın vesayetçi oligarşik zihniyet olduğuna dikkati çeken Gül, AK Parti'den önce, yetki, söz ve kararın millete ait olmadığı siyaset tarzının hakim olduğunu aktardı.

Gül, Türkiye'yi dış güçlerin, vesayetçilerin ve bürokratik seçkinlerin yerine milletin yönetmesi için mücadele verildiğini vurgulayarak, AK Parti'nin milletin iktidar olduğu siyaset tarzını sürdürdüğünün altını çizdi.

Türk demokrasi tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 2019'da yapılacağını anımsatan Gül, anayasa değişikliğine ilişkin yapılması gerek uyum değişikliklerinin de TBMM'nin gündemine geldiğini hatırlattı.

Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa Komisyonundan geçti. Önümüzdeki hafta ittifaka izin veren, imkan tanıyan, seçimin güvenliğini daha da pekiştirerek demokrasiyi güçlendirecek olan bir kanun teklifi Meclisimizin gündemine gelecek. Böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş anlamında çok önemli değişiklikler olacak. İnşallah Meclisimizin kabulüyle bu kanun yasalaşınca Türkiye'de gençlerimiz artık 18 yaşında belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olmaya hak kazanacak. Sandık güvenliği ve katılımı daha fazla artırmak için önemli değişiklikler kabul edilince Türk demokrasisi kazanmış olacak."

- "Seçim ittifakı" demokratik katılımı artıracak

Türkiye'de ittifakların her seçimde görüldüğünü, bunun da yapılmasında yasal imkanların bulunmadığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bir parti amiral gemisi oluyordu. Diğerleri o partinin amblemi altında seçime giriyordu. İttifak yapmayı meşru ve yasal hale getiren bir düzenleme yapıyoruz. Seçim güvenliğine ilişkin önceden siyasi partiler başkanların isimlerini bildiriyorlardı. Kura çekiliyordu. Şimdi politize olmasın, tüm kamu görevlileri kuraya dahil olsun. Sandık kurulu başkanı bir partiyle anılmasın. Önceden okur-yazar olmak yetiyordu. Şimdi memurlar arasından seçileceği için daha eğitimli başkanlarla bu seçim yapılmış olacak. Seçim güvenliği de daha fazla sağlanacak. Seyyar sandıklarla engelli, yatağa bağlı seçmenlerimiz oylarını kullanabilecekler. Anayasada seçme hakkı temel bir haktır. Ambulanslarla oy kullanmaya gelenleri gördük. Sedye, tekerlekli sandalyelerde veya yakınlarının kucağında oy kullanmaya gelenleri görüyorduk. Bunlar gelebilenlerdi, bir de gelemeyenler vardı. İşte siyasal ve demokratik katılımı artıracak çok önemli değişiklikle bu vatandaşlarımızın da oy kullanmasına imkan geliyor."

- "Türkiye'de demokrasi daha da güçlü bir zemine oturacaktır"

Bu ittifak teklifi AK Parti ile MHP'nin kendi çıkarları için yazdığı bir kanun teklifi olmadığının altını çizen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Bu kanun teklifi demokrasinin daha da güçlenmesi, demokratik katılımın daha da güçlü olması için hazırlanan bir kanun teklifidir. Yıllar geçse de bütün partilerin uygulayabileceği bir kanun teklifidir. Konjonktürel, iki parti daha fazla nasıl çıkar elde eder diye düşünülerek hazırlanmamıştır. Türk demokrasisi ve Türkiye daha fazla nasıl uzlaşır, ittifakla siyasetine, geleceğine, hükümetine ve Meclisine sahip çıkar, bu çerçevede hazırlanmıştır. İttifak yapmak isteyenlerin önündeki engel kaldırılmıştır. Yapmak isteyenlere bir yol göstermektedir. Bu teklif Meclis'ten geçtikten sonra inanıyoruz ki; Türkiye'de demokrasi daha da güçlü bir zemine oturacaktır."

Adaletsizlik ve haksızlıklar karşısında gösterilecek iradenin önemine dikkati çeken Gül, AK Parti'nin adalet anlayışının, "hak edene hak ettiğini verilmesi" anlayışında olduğunu dile getirdi.

- Yargıya güvenin azalmasında FETÖ etkisi

Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bin hakim ve savcının FETÖ'den ihraç edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Neredeyse hakim ve savcıların üçte biri ihraç edildi. Adaleti bunlar veriyordu. Kendisine himmet vermemişse veya FETÖ'cü değilse memura ceza kesiyor. Mahkemede FETÖ'nün hakimi var. O da o cezayı onaylıyor. Başka türlü tutukluyu hapse attırıyor. Türkiye'de yargıya güvenin azalmasında en büyük etkenlerden birisi yargıya nüfus etmiş, sızmış FETÖ'nün mensuplarıdır. Bunların ihraç edilmesiye yaklaşık 5 bin yeni hakim ve savcı alınmıştır. Bu genç arkadaşlarımız da yargıya nefes aldırmıştır. Bu tahribatın hasarlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah bu eksikliği hep birlikte gidermiş olacağız."







