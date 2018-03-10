Adalet Bakanı Gül, Konya'da:

KONYA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarına yönelik, "Tüm tedbirleri masada değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza yönelik bu tür istismarların tamamıyla önleneceği bir düzenlemeye çalışıyoruz." dedi.

Gül, bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Konya'da AK Parti İl Başkanlığında, gazetecilerin soruların cevapladı.

Çocuk istismarına yönelik düzenlemelerle ilgili sorulan bir soru üzerine Gül, hiç kimsenin kabul edemeyeceği bazı olaylar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla komisyonun çalışmaya başladığını anımsattı.

Gül, bu tür suçlarla ilgili ağırlaştırılmış cezaların verildiğini belirterek, çocukların istismara tabi tutulmasının herkesi üzdüğünü ve bu vakaların hiç olmayacak şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

- "Tüm tedbirleri masada değerlendiriyoruz"

Bu vakalara götürecek yolları kapatmanın daha önemli olduğuna işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Bilinçli bireyler ve toplum aileden alınan yine eğitim ve bilinçlenmeyle olacak bir takım tedbirler de var ama Hükümet olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortaklaşa 6 bakanlığımızın da katılımıyla bu çalışma devam etmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nda bu kişilerin memur olamayacağı, bu tür konularla yargı önüne gelmiş kişilerin bazı işlerlerde çalıştırılmaması, sabıka kaydında bu suçların görünmesi gibi bir takım tedbirler... İnfaz kanununda bu tür suçları işleyen sanıklarla, faillerle ilgili bir takım tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Kimyasal kastrasyon dediğimiz tedbiri de hakimin sağlık hekimleriyle istişaresi sonucu, her vakaya özgü dosyanın kişiselleştirilmesi, o kişiye tedbir uygulanırsa faydalı olacak bir durum varsa, bu tedbirin uygulanacağı düzenlemeyi de tartışıyoruz. Tüm tedbirleri masada değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza yönelik bu tür istismarların tamamıyla önleneceği bir düzenlemeye çalışıyoruz."

Cinsel suçlardan 18 bin kişinin cezaevinde olduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Uyuşturucudan 51 bin 359 tutuklu ve hükümlü var. Hırsızlıktan 41 bin 434, cinsel suçtan 18 bin 492 kişi tutuklu ve hükümlü. Toplam rakam bu. Bu konuda hem cezaların artırılmasına yönelik hem de bu konudaki duyarlılık sebebiyle bu hususlarda çok yoğun tedbirler gündeme gelmiştir. Aslolan olayların mahkemeye, karakola intikal etmeden önlenebilmesi. Bu konuda el birliğiyle bilinçli bir toplumla bu sorunları hep beraber aşmak için gerekli çalışmayı yapacağız."

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

Gül, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine ilişkin başka bir soru üzerine, Türkiye'de yargının, tarafsız ve bağımsız olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gül, mahkemelerin verdiği kararlara herkesin saygı duymak zorunda olduğunu dile getirdi.

Gül, mahkeme kararlarının herkesi bağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Elbette savcılık makamı ilk derece mahkemesi yüksek mahkemenin verdiği kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama kararlar bağlayıcıdır. Savcılık makamı verilen karara itiraz eder, ilgili suçtan zarar gören kanun yollarına başvurur, istinaf ve temyiz yoluna başvurulur ama şunu söylemek lazım; bir yanlış karar varsa da bu hukuk sistemi içerisinde her türlü kanun yolu vardır. Bu tür meselelerde Türkiye'de yargı sistemi işlemektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarına saygı duyarız."

- "Afrin gözükmüştür"

Gül, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soruyu da "Mehmetçik'imiz Afrin'i görmeye başladı. Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarına karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadele bir teröre karşı sürdürülen mücadeledir. Uluslararası hukuktan kaynaklı meşru müdafaa hakkını Tükiye kullanmaktadır. Oradaki sivillere hiçbir zarar vermeden, orada yaşayanları korumaya matuf bir operasyondur. Bu operasyon hukuk çerçevesinde sürmektedir. Kararlılıkla devam etmektedir. Afrin gözükmüştür." şeklinde cevaplandırdı.

- "Mirasçılık belgesinin e-Devlet üzerinden verilmesine yönelik hizmet"

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine yönelik hizmete de değinen Gül, şunları kaydetti:



"e-devlet bünyesinde mirasçılık belgelerinin verilmesi uygulaması gerçekten çok önemli bir hizmet olarak sunuldu. Yakın zamanda 1990'dan sonraki mirasçılık belgeleri verilmeye başlandı. 1926'dan bu yana kadar bütün mirasçılık belgelerini e-devlet üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği, vasiyetnamelerin görüleceği bir hizmeti de sunmak için bakanlık ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Böylece mahkemelere giden yükün daha azalmasına vatandaşların mahkemeye gitmeden bu hizmeti almasına vesile olacak."

(Bitti)