Adalet Bakanı Gül: Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz

KONYA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Konya'da, kongrede yeniden göreve seçilen AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret ederek tebrik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hakimlere tahliye konusunda HSK'ye başvurmaları gerektiği yönünde talimat verildiği iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Öyle bir şey asla söz konusu değil. Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz. Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin değerlendirilmesine, bu konudaki birtakım önerilerin, tavsiyelerin, görüşlerin değerlendirilmesine yönelik." diye konuştu.

Hakim ve savcılarla ilgili soruşturma yapılırken HSK'nin idari açıdan da soruşturma yaptığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Bir hakim ve savcı, bir FETÖ üyesiyle veya başka bir örgütle irtibatı veya iltisakı varsa bu konuda soruşturma yapan yer HSK'dir. HSK'de bir kişinin FETÖ irtibatı ve iltisaklıysa bir delili vardır, ifadeler, tutanaklar vardır. Bu tutanaklar adli soruşturmalarda savcılar ve mahkemeler için çok önemli delil olabilir, bu niteliği taşıyabilir. Bu konuda da hakim ve savcılarla ilgili soruşturmada, 'Orada da bu belgelerden istifade edilsin.' diye önerilerin, görüşlerin derlenmesine yöneliktir. Bu iddia makamına yönelik bir değerlendirmedir. Elbette savcı bunu talep eder ama kararı verecek olan mahkemedir. Bu konudaki görüşlerin yer aldığı bir değerlendirmenin not edilmesine yönelik asla bu konuda farklı bir tavır söz konusu değildir."

"Bunu en iyi kendi milletvekili Cihaner'e sorduğunda cevabını alacaktır"

Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürü tebrik etmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, 'Ne kadar güzel öneriler varmış' diye teşekkür etmesi gerekirken, 'FETÖ mensubu bir kişi bile hakim ve savcı olarak kalmasın. Ne güzel bir öneri. HSK'de bu bilgiler varsa bunlar da savcılar marifetiyle paylaşılması, mahkemede değerlendirmesi, çok güzel bir öneri olmuş. Bu öneriyi destekliyoruz.' demesi gerekirken bu titizliği 15 Temmuz'un o sıcak günlerinde terörle mücadele konusundaki hassasiyetin ifade edildiği görüşlerin derlendiği bir görüştür. Talimat şeklinde değildir. Bu hususun aydınlatılmasında elbette fayda vardır. Nitekim birçok uygulamada da HSK'de meslektaşların bir takım vermiş olduğu bilgilerle hem idari hem de adli açıdan birçok mesele kavuşmuştur. Bunu en iyi kendi milletvekili İlhan Cihaner'e sorduğunda cevabını alacaktır. Ona yönelik bu işleri yapan yargı mensuplarının FETÖ'cü olduğuna yönelik bilgiler HSK'de vardı. Mahkemenin bilmesinin imkanı olmayan bir takım bilgiler, HSK tarafından verilince Cihaner'i o zaman yargılayan kişiler ihraç edildi. Yargılamada bu deliller kullanılmıştır."

"Yargı herkesin yargısıdır"

Bu konuda "Sadece yargı mensuplarına leke atayım da yargıyı zedeleyim de ne olursa olsun." düşüncesinin hakim olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Yargı herkesin yargısıdır. Türk milleti adına karar vermektedir. Oranın lekelenmesi herkese zarar vermektedir. Yargı da kendi işini en doğru şekilde yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'de 10 milyonun üzerinde dosya mahkemelerden geçmektedir. Birkaç dosyadaki hatalardan dolayı bütün yargı teşkilatını suçlamak elbette haksızlık olur. Terörle mücadele eden yargı mensuplarının moralini bozmak onlara büyük bir haksızlıktır."

Muhabir: Abdullah Doğan



