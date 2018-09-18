Adalet Bakanı Gül: Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim dönemi dolayısıyla düzenlenen programda, hakim ve savcı adaylarının merkezde mesleki eğitimler aldığını anımsattı.

Hakim ve savcı adaylarının aldıkları eğitimin ardından saygın bir mesleğe adım atacağını ifade eden Gül, "sürekli eğitim" perspektifiyle sürdürdükleri meslek öncesi ve meslek içi eğitim çalışmalarında teori ve uygulama arasında bir köprü vazifesi gören Eğitim Merkezinin önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Güncelleme çalışmaları devam eden Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Bakanlık Stratejik Planı'ndaki önemli başlıklar arasında eğitim konusunun da yer alacağını bildiren Gül, yargı teşkilatının insan kaynaklarını geliştirmeye kararlı olduklarını, yargı mensubu ve adalet personelinin sayısal artışı yanında nitelik olarak güçlendirilmesini de önemsediklerini vurguladı.

"Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz"

Hakim ve savcı adaylığıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinen Gül, bu konuda yeni bir reformu hayata geçirmeyi hedeflediklerine işaret etti. Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"Hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntıları üzerinde halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz. Böylece yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan önce belirli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçlıyoruz."

Gül, hukuk devleti çizgisinden ve hukukun üstünlüğünden taviz verilmeden kararlar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakim ve savcılık özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını aktaran Gül, yargının fiziki ve teknolojik altyapısının da büyük bir dönüşüm ve yenilenmenin içinden geçerek bugünlere gelindiğini belirtti.

Gül, kırık dökük daktiloların kullanıldığı günlerden çağ atlamış imkanlara sahip olunan sürece geçildiğini kaydetti.

"Adaletin tecelligahı yargı mensuplarının temiz vicdanıdır "

Daha güzel imkanların sunulması için de çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Gül, "Adalet hizmetlerinde değer ve fark oluşturan yatırım ve yenilikler ne kadar anlamlı olursa olsun, adaletin tecelligahı yargı mensuplarının temiz vicdanıdır. Aslolan vatandaş memnuniyetidir. Adaletin sağlandığına dair toplumdaki inancı korumak ve vatandaşa 'adalet yerini buldu' dedirtebilmektir. Bu duyguyu ayakta tutarak adaleti tesis edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vatandaşla diyaloğun önemli olduğunu da vurgulayan Gül, hakim ve savcı adaylarına çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Gül, hakim ve savcıların kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğine işaret ederek, yazılan gerekçeli kararların tüm tartışmaları sona erdirmesi, yeni tartışmalar oluşturmaması gerektiğini söyledi.

"Türkçeyi özenli kullanın"

Türkçenin ses bayrağı olduğuna dikkati çeken Abdulhamit Gül, bu bayrağın en güzel şekilde kararlarda dalgalandırılması gerektiğini dile getirdi.



Gül, Türkçenin özenli kullanıldığı gerekçe ve kararların önemine değindi.

Kitap okunması önerisinde de bulunan Bakan Gül, bunun da muhakemeyi geliştireceğini anlattı.



Hakim ve savcıların adaletin merkezi figürü olduğunu aktaran Gül, hakim ve savcıların ağır sorumlulukları bulunduğunu anımsattı.



Gül, yargılama işinin akıl ve muhakemeyi merkeze alan bir faaliyet olduğunu, aklını kullanmayanların, akıl ve muhakemeyi değersizleştirip yerine ideolojiyi, örgüt bağlılığını ikame edenlerin ne hale düştüklerini 15 Temmuz'un çok iyi öğrettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Annemi, babamı, devletimi, vatanımı, milletimi değil, bir terör örgütü elebaşısı ne diyorsa onu emir telakki ederim anlayışı sapkın bir anlayıştır. Bir nesli nasıl mahvettiğini gördük, bu hepimiz için ders olsun. Hepimizin amacı anayasaya, demokrasiye, ülkemize, milletimize yakışır şekilde hizmet etmektir. Cübbelerini örgüt rütbelerini gizlemek için bir araç olarak kullananlar 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yapmaya çalıştılar. En büyük kötülüğü bunlar yaptı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet iradesine sahip çıktı. O gece en büyük kahramanlığı gösterenlerden biri de hakim ve savcılarımız oldu. Hala bu mücadeleyi büyük bir fedakarlık ve gayret içerisinde yapıyorlar. Türk yargısı da bugün altın harflerle yazılan destanla mücadeleyi kararlı şekilde vermektedir."



Hakim ve savcı adaylarına başarılar dileyen Bakan Gül, konuşmasının sonunda salonda bulunan hakim ve savcı adaylarıyla birlikte cep telefonuyla öz çekim yaptı.



Gül'e, Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Yıldız Seferinoğlu ile Hilmi Bilgin de eşlik etti.

Muhabir: Kemal Karadağ