Adalet Bakanı Gül ABD'li mevkidaşıyla görüşecek

ANKARA (AA) - Türk Günü etkinlikleri nedeniyle ABD'ye giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, New York'taki temaslarını tamamladıktan sonra Washington'a geçecek. Bakan Gül, 11-12 Haziran'da Washington'da çeşitli görüşmeler yapacak, ziyaretlerde bulunacak.Görüşmede Gülen'in iadesinin değerlendirilmesi bekleniyor
Adalet Bakanı Gül 12 Haziran'da ise Kongre üyeleri ve ABD'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
Jamestown Foundation ve Türk Miras Vakfında (Turkish Heritage Organization) düzenlenecek toplantılarda da siyaset ve akademi dünyasından önemli isimlerle görüşecek olan Bakan Gül, Maryland'deki ABD Diyanet Merkezini ziyaret edecek.