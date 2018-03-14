Adalet Bakanı Gül: (2)

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Darbe dosyalarının şu ana kadar 105'inde karar çıkmıştır, yarıdan fazlası sonuçlanmıştır. Bu çok önemli bir gelişme terör yargılamalarıyla ilgili." dedi.

Adalet Bakanı Gül, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Gül, seçim ittifakına ilişkin teklifin görüşmelerinin TBMM'de geç saatlere kadar sürmesine yönelik eleştirilerle ilgili, "Muhalefetin bir şey söylemek değil de engellemek, Meclisi sabote etmek adına yaptığı çabalar üzerine grup yönetiminin aldığı bir karardır." ifadesini kullandı.

Çalışmaların, kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gül, "AK Parti ve MHP'nin büyük fedakarlıkla gece yarısına kadar çalıştıklarını, CHP ve HDP'nin az sayıda katılımla çalışmalarda yer aldığını ve ret politikası yürüttüğünü bildirdi.

Seçimlerde kamu görevlilerinin sandık kurulu başkanı olmasına ilişkin itirazlar bulunduğunu anımsatan Gül, bunların art niyetli olduğunu belirten Gül, "Daha şimdiden seçim yenilgisini, adeta sandıktan çıkamayacağını anlayan kişilerin beyhude çabaları olarak yorumluyorum. Bilakis seçime ve sandığa güveni artıran bu uygulamalara destek verilmesi gerekir." dedi.

Bakan Gül, "Mühürsüz oy" tartışmalarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sandık Kurulunun mührü olmayan oy pusulaları geçersizdir. Bizim düzenlememiz de böyle ancak 'Sandık Kurulunun ihmali nedeniyle YSK filigranı olan ve hiçbir şekilde geçerliliğinde şüphe olmayan pusulalar geçerlidir' diye düzenleme yapıyoruz. Mühürsüz oy pusulaları yine geçersiz ama sandık kurulu ihmal ettiyse kusura bakmasın bu ihmali oraya fatura etmiyoruz. Kim sandık kurulu üyesi olacaksa, bu mührü basmazsa suç işlemiş olurlar. Bu mührü basmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuruz."

"Gerektiği zaman kolluk kuvvetlerinin çağrılması için vatandaşa yetki verilmesi" konusunda ise Gül, getirdikleri düzenlemeyle vatandaşların kolluk kuvvetlerine "Şurada bir yolsuzluk yapıyor" diye ihbarda bulunabileceğini, vatandaşın bu ihbarı şahsen yapacağını belirtti.

Gül, "Seçim güvenliğine ilişkin bir yolsuzluk olduğunda vatandaş bir yere müracaat edip şikayet etmesin mi? Bir usulsüzlük varsa buna göz mü yumulsun?" dedi.

Hasta ve engellilerin oy kullanabilmesi için yeni düzenlemeler yapıldığına değinen Gül, seyyar sandık kurullarının oluşturulacağını vurguladı.

- "Asla bu konuda bir ihmalimiz olamaz"

"Çocuk istismarıyla ilgili düzenlemede son durum nedir?" sorusu üzerine Gül, çalışmanın çok değerli uzmanlarla da görüşülerek olgunlaştırıldığını, nihai karar aşamasına getirildiğini açıkladı.

Konuyu birçok boyutuyla ele aldıklarına işaret eden Gül, "Bir çocuğumuzu bile bu istismardan kurtaracak ne varsa, gerekirse yeniden kanunu yazarız, buna çalışırız. Asla bu konuda bir ihmalimiz, zafiyetimiz olamaz. Bu konuda hakimlerimiz, savcılarımız ve kanunlarımızda büyük bir duyarlılık var." diye konuştu.

Bakan Gül, çocuklarla yakın temas halinde olan görevlilerin sabıka kayıtlarında, işledikleri bu tip suçlar bulunması halinde, iş yerleri tarafından bunların görülebileceğine dikkat çekti.

"İstismara hiçbir tolerans verilmeden her türlü düzenlemeyi yapıyoruz." diyen Gül, medyanın da bu konuda üzerine düşeni yapmasını istedi.

- "Mahkemeler yoğun bir şekilde çalışıyor"

"FETÖ davalarıyla ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Gül, darbe davalarında çok önemli gelişmelerin olduğunu, bu konuda mahkemelerin yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Yargılamaların devam ettiğine dikkati çeken Gül, "Darbe dosyalarının şu ana kadar 105'inde karar çıkmıştır. Yarıdan fazlası sonuçlanmıştır, bu çok önemli bir gelişme terör yargılamalarıyla ilgili. Bizim beklentimiz darbe girişiminde bulunanların bir an önce cezasını çekmesi, varsa suçlu olmayanların da bir an evvel beraat etmesidir ama bu konuda asla bizim ve milletimizin bir zafiyete, ihmale tahammülümüz olamaz. Bu, bizim için kırmızı çizgidir." ifadesini kullandı.

Cezaevlerinde uyuşturucuyla ilgili suçlardan 51 bin 359 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu açıklayan Gül, "Neredeyse cezaevlerinin dörtte biri uyuşturucudan dolayı içeride olan kişiler." dedi.

- Hırsızlıktan 41 bin 434 kişi cezaevinde

Hırsızlık suçlarından dolayı 41 bin 434 kişinin cezaevlerinde olduğunu vurgulayan Gül, vatandaşı hangi konu rahatsız ediyorsa, hükümeti de o konunun rahatsız ettiğini kaydetti.

Gül, cinsel suçlardan ise 18 bin 492 tutuklu ve hükümlünün cezaevlerinde olduğuna işaret etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gül'ün iadesine ilişkin soruya Bakan Gül, şu yanıtı verdi:

"Bu bir siyasi tutum esasen ama biz hukuki bir tutum bekliyoruz muhataplarımızdan. Uluslararası sözleşmelerimize, ikili sözleşmelerimize riayet bekliyoruz. Umut ediyoruz Dışişleri Bakanımız da yakında tekrar gidecek."

Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili soru üzerine Gül, bu konuda merkezde soruşturma yapılarak ve tedbirler alınarak sürecin devam edeceğini, ilgili başsavcılıkların kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

Mübaşirlerin genel hizmet sınıfına geçmesi talebiyle ilgili Gül, mübaşirlerin mahkemelerin yükünü taşıdığını, bu konuda hazırladıkları teklifi Maliye Bakanı Naci Ağbal'a verdiklerini, taleplerinin kabul edilmesini umut ettiklerini, konuyu takip edeceklerini söyledi.

Bu yıl personel alımı olacağını açıklayan Gül, nihai sayının netleştikten sonra açıklanacağını, FETÖ'den ihraç edilenlerin yerine de alım yapılacağını kaydetti.

(Bitti)