Acılar milli yasla paylaşılıyor

ANKARA (AA) - Bazen terör saldırıları bazen de iş kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların acısını paylaşmak üzere birçok defa milli yas ilan edilen Türkiye'de, son olarak İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için üç günlük yas tutulacak.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılanlardan, yaklaşık 60 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 binden fazla Filistinliyi yaraladı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu konu da gündeme geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak ve şehitleri saygıyla anmak için üç gün süreyle yas ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye'de milli yas ilan prosedürü, Türk Bayrağı Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük tarafından belirleniyor. İlgili yasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yılı olan 10 Kasım günleri haricinde Türk bayrağının yarıya çekileceği halleri belirleme yetkisini Başbakanlığa veriyor.

Uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan ediliyor. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebiliyor.

Türkiye'de son dönemde milli yas ilan edilen bazı olaylar şöyle:

- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı dolayısıyla 14 Ocak 2012'de, devlet töreniyle defnedildiği 17 Ocak 2012'ye kadar milli yas ilan edildi.

- Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası nedeniyle Başbakanlık tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinden itibaren üç günlük milli yas ilan edildi.

- Pakistan'ın Peşaver bölgesindeki bir okula yönelik düzenlenen terör saldırısında 148 öğrenci ve öğretmenin öldürülmesi nedeniyle 17 Aralık 2014'te bir günlük milli yas ilan edildi.

- Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud'un vefatı sebebiyle 24 Ocak 2015'te bir günlük milli yas ilan edildi.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatı nedeniyle 17 Haziran 2015'te 3 günlük milli yas ilan edildi.

- Ankara'daki tren garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısının yanı sıra huzur ve barış ortamını bozmayı amaçlayan menfur terör saldırıları sonucunda şehit olan asker, polis ve köy korucuları ile hayatını kaybeden vatandaşlar için 10 Ekim 2015'te üç gün süreyle milli yas ilan edildi.

- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 29 Haziran 2016'te bir günlük milli yas ilan edildi.

- 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük milli yas ilan edildi.

- 24 Kasım 2017'de Mısır'da El Ravda Camisi’ne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşmak için bir gün süreyle milli yas ilan edildi.

- Milli yasla Filistin'in acısı paylaşılıyor

Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinliler ile dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak için bugün, yarın ve 17 Mayıs'ta, milli yas kapsamında bayraklar yarıya indirilecek. Birçok eğlence programı iptal edilirken Devlet Tiyatroları da milli yas süresi boyunca oynanacak oyunları ve turneleri iptal etme kararı aldı. Bugün ulusal gazetelerin büyük bölümü birinci sayfalarını siyah-beyaz basarak, televizyon kanalları ise siyah kurdele logosuyla yayın yaparak Filistin'in acısını paylaştı.

Muhabir: Sarp Özer