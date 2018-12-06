Acil Sağlık Hizmetleri için üniversitede yer tahsis edildi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri için Cacabey Yerleşkesinde yer tahsisi yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yer tahsisi için AEÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol ile Cacabey Yerleşkesinde bulunan eski eğitim fakültesi binasının bir kısmı İl Sağlık Müdürlüğüne 2 ve 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla bırakıldı.

Bir yıl süre ile geçerli olacak protokolde yerleşkenin konumu ve kamusal fayda göz önünde bulundurularak böyle bir anlaşma imzalandığı anımsatılırken, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 2 ambulans ve 6 personelin görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, insan sağlığında zamanın önemli olması, Cacabey Yerleşkesinin lokasyonu ve buradan hareket edecek ambulansın 90 saniye gibi kısa bir sürede hastaya ve hastaneye ulaşabilecek yakınlıkta olması, protokolün imzalanma nedenleri arasında yer aldığı ifade etti.

Konumu itibarıyla kentin her noktasına kısa sürede ambulansların ulaşabileceğini vurgulayan Karakaya, "Cacabey Yerleşkemiz içerisinde yer alan Eğitim Fakültesi binamızın bir kısmının bir yıl süre ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kullanılması için imzalarımızı attık. Her zaman insanın önemli olduğunu ve ihmale gelmeyeceğini söyledik. Bugünde imkanlarımızı yine insanların sağlığı için kullanıyoruz. Hastanın en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi için zaman ve konum çok önemlidir." sözlerini kullandı.