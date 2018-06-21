Açıköğretimde mezuniyet coşkusu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) uzaktan öğretim sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakültelerinin 2017-2018 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

İki Eylül Yerleşkesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen törene, mezunlar, yakınları, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Rektör Gündoğan, törende yaptığı konuşmada, bu yıl AÜ'nün kuruluşunun 60'ıncı yılı olduğunu anımsatarak, mezunları uğurlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Açıköğretimin Türkiye'nin yükseköğretimine önemli katkılar sunan bir sistem olduğunu ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

"Kuruluşundan bu yana 40 yıl geçti. Yurt içi ve yurt dışından 3 milyon mezun vermiş bir sistem. Açıköğretim yaklaşık 3 milyon öğrencisiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birisi. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından mezunlarımızı törene davet ediyoruz. Bu yıl da 1500 mezunu törene çağırdık. Onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Bütün mezunlarımızı kutluyorum. Mezunlarımızın bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum. Yaşam boyu eğitim kapsamında açıköğretim sistemindeki bir bölümü bitiren öğrencimizin yeni bir bölüme kayıt yaptırmasını istiyoruz."

Mezunlar adına da uluslararası ilişkiler bölümündeki eğitimi tamamlayan Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey konuşma yaptı.

- Törende kızıyla yürüdü

Sosyoloji bölümünden mezun olan 31 yaşındaki Lütfiye Dursun ile 5 yaşındaki kızı Ayşe Azra ise üzerinde "Babamın duası, annemin gururuyum", "Sosyolog kızı olmak bir ayrıcalıktır" yazılı pankartla törene katıldı.

Lütfiye Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezun olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tören için ailesiyle Ankara'dan geldiğini anlatan Dursun, "4 yıldır bu günü bekliyordum. Bütün mezun arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah güzel işlerde ve güzel ortamlarda bulunuruz." dedi.

- Engelleri eğitimle aştılar

Sosyoloji bölümünden mezun olan ve törene Afyonkarahisar'dan katılan 29 yaşındaki görme engelli Kübra Saltık Solmaz ise zorluklarla karşılaşsa da öğrenimini tamamladığını vurguladı.

Sınavlara hazırlanırken hocaları ve arkadaşlarından yardım aldığını ifade eden Solmaz, "Burada olmak benim için gurur verici. Zorluklarla mezun oldum. AÜ eğitim için engellilerden hiçbir şekilde ücret talep etmiyor. Her bir engelli için çeşitli imkanlar sunuyorlar. Okuyana engel yok. Bütün engelliler eğitim alsın." diye konuştu.

Tören için Manisa'dan gelen sosyal hizmet bölümü mezunu 25 yaşındaki bedensel engelli Arzu Karataş da açıköğretim sisteminde eğitim görmenin engelliler için önemli olduğunun altını çizerek, engellilerin evde kapalı kalmak yerine eğitim sürecine katılması gerektiğini söyledi.

Aynı bölüm mezunu 22 yaşındaki görme engelli Kübra Kocaoğlu ise mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren 26 yaşındaki bedensel engelli Fatih Ulu da 4 yıllık fakülteyi 3 yılda tamamladığına değinerek, kariyerini uluslararası ilişkiler yönünde ilerletmek istediğini bildirdi.

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünden mezun olan 22 yaşındaki görme engelli Emre Çiftçi ise bütün engellerin eğitim hayatına devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tören, diplomalarını alan mezunların toplu halde kep atmasıyla sona erdi.

