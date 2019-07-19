Açıköğretim Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından gerçekleştirebilecek. Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Batı Avrupa Programı öğrencileri kayıt yaptırabilecek.
En fazla 5 ders seçebilecek öğrenciler, yaz okuluna kayıt yaptırdıkları için 3 ders sınavına giremeyecek.