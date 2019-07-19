Açıköğretim Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Batı Avrupa Programı yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 22-26 Temmuz tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek.

Öğrenciler kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından gerçekleştirebilecek. Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Batı Avrupa Programı öğrencileri kayıt yaptırabilecek.

En fazla 5 ders seçebilecek öğrenciler, yaz okuluna kayıt yaptırdıkları için 3 ders sınavına giremeyecek.