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"Açık Medeniyet" söyleşisinin ikincisi Konya'da yapıldı
KONYA (AA) - Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında "Açık Medeniyet" söyleşisi Mevlana Kültür Merkezi'nde yapıldı.İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen...
Genel 13.12.2019, 08:24
KONYA (AA) - Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında "Açık Medeniyet" söyleşisi Mevlana Kültür Merkezi'nde yapıldı.
İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen "Açık Medeniyet" gazetesi söyleşi serisi, Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde, "Hz. Mevlana: Bizim rengimize boyanmayacaksan gelme!" programı gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğünün ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'ndeki söyleşide, Ömer Tuğrul İnançer, ülkemizde Mevlana'nın yeterince anlaşılamadığını ve hatta bu konu üzerinde çalışmalar yapmış akademisyenlerin de bu konuda noksan olduğunu söyledi.
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