Açığa alınan murakıba FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve murakıpken açığa alınan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve İl Müftülüğünde murakıpken açığa alınan Hakan K. ile avukatı katıldı.

Hakan K, duruşmadaki son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Hakan K, hakkında yapılan idari soruşturmada örgütle bir bağlantısının tespit edilemediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, daha sonra tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti.



