Acehan'dan engelliler derneğine ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneğini ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki derneği ziyaretinde Acehan'ı, Dernek Başkanı Erhan Çiçek ve dernek üyeleri karşıladı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Acehan, engelliler için ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Acehan, engellilerin her fırsatta üreten bireyler olarak toplumda yer aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak bizim belediyeler olarak vazifemizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Üzerimize düşen, yapabileceğimiz ne varsa sizlerin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Zaten derneğimizle de ortaklaşa çalışıyoruz."

Çiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dernek engellileri ve ailelerini birleştiren, kaynaştıran bir müessese. İnşallah görevde olduğum sürece benim ve arkadaşlarıma ne görev düşüyorsa biz her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerle ortak çalışmalar yapmaya inşallah devam edeceğiz." dedi.