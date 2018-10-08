Acarlar Longozu'na ziyaretçi ilgisi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bulunan, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan, 24 kilometrekarelik alanı, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlerin bulunduğu longozun ziyaretçileri, ahşap yürüyüş yoluyla bu doğal güzellikleri keşfetme imkanına sahip oluyor.

Karasu ilçesinde, yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve beyaz nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

200 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Zengin florası ve yaklaşık 200 göçmen kuş türüne ev sahipliği yaparak dünyanın nadir tabiat alanlarından biri olan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı" niteliği taşıyan tabiat harikası Acarlar Longozu, bölgede yaşayan canlılar için önemli bir yaşam alanı özelliğine de sahip. Hafta sonları longoz, özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olması dolayısıyla günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı oluyor.

"Burnumuzun dibindeki bu güzelliklerden haberdar değiliz"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA ekibiyle longozda yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, alanın barındırdığı kuş ve endemik bitki türleriyle korunması gereken kültür varlığı olduğunu söyledi.

İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki longozda hafta sonları çok sayıda ziyaretçi ağırlandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Böyle manzaraları görmek için binlerce kilometre uzağa gidip dış ülkelerde binlerce dolar para harcıyoruz. Gelenler, adeta burnumuzun dibindeki bu güzelliklerden haberdar değiliz diye hayıflanıyorlar." diye konuştu.

"Üç aylık sürede 500 bin vatandaşımız ziyaret etti"

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da longoza özellikle yaz aylarında yoğun ilginin olduğunu belirterek, "Bu yaz, üç aylık sürede 500 bin vatandaşımız longozu ziyaret etmiştir. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sayının da artmasını bekliyoruz." dedi.

Kuş türleri için iki büyük göç yolundan birinin bölgeden geçtiğini ve gereken korumanın devlet eliyle yapıldığını aktaran Mercan, ileriki dönemde halkın çok yoğun bir şekilde istifade edebileceği, daha da memnun olabileceği bir rekreasyon alanını ilçeye kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.