"AB'nin nakit yardımı sığınmacıların yoksulluk oranını düşürdü"

ANKARA (AA) - Türkiye'de yürütülen ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği nakit yardımının, yoksulluk sınırının altında yaşayan ve yardımdan yararlanan sığınmacı ailelerin sayısını bir yılda yaklaşık yarıya indirdiği bildirildi.

Dünya Gıda Programından yapılan yazılı açıklamada, kurumun yanı sıra Türk Kızılayı ve Dünya Bankasının 2017 ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yürüttüğü çalışmaların, yoksulluk sınırının altında yaşayan söz konusu sığınmacı ailelerin oranının yüzde 20,8'den yüzde 11,7'ye düştüğünü gösterdiği belirtildi.

Farklı izleme verilerinin, AB'nin finanse ettiği Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY) ile alınan nakit yardımının, yararlanan ailelerin borçlarının hane başı 750 liradan 350 liraya indirmeye yardımcı olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, SUY'un en zor durumdaki sığınmacı aileleri Kızılaykart ile desteklediğinin altı çizildi.

Açıklamada, programın Dünya Gıda Programı, Türk Kızılayı ve Türk hükümeti tarafından uygulandığı belirtilerek "Nakit yardımının en önemli özelliği, ailelerin yiyecek, kira, ilaç ve giyim gibi en temel ihtiyaçlarını karşılaması." ifadesi kullanıldı.

SUY programından faydalanan yaklaşık 1,3 milyon sığınmacı, özel bir banka kartı aracılığıyla her aile bireyi için aylık 120 lira nakit yardımı alıyor. Kartın diğer banka kartları gibi bankamatikten para çekmek veya marketlerden alışveriş yapmak için kullanılabildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırmalar, ailelerin yardımı, kira, gıda, ilaç ve çocuklarının okul harcamaları gibi çeşitli temel ihtiyaçlar için harcadığını gösteriyor. Program şimdiye kadar Türkiye ekonomisine, yaklaşık 420 milyon dolar katkı sağladı.

SUY, ulaşılan kişi sayısı ve AB'nin katkı miktarı itibarıyla birlik tarafından finanse edilen en büyük insani yardım projesi. AB şimdiye dek, SUY programına yaklaşık 1,2 milyar dolar aktardı."

- "İnsanlara seçme özgürlüğü verdiğimiz için mutlu oluyoruz"

Açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılaykart ile yapılan SUY programının başta Suriyeliler olmak üzere, evlerinden edilen milyonlarca kişiye en etkin destek yollarından biri olduğunu belirterek "Bu uygulamayla insanlara seçme özgürlüğü verdiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Aslında sığınmacılara verilen her Kızılaykart ve ona her ay yüklenen para, dünyanın onların acılarına karşı duyarsız olmadığını da sığınmacılara gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Kınık, söz konusu örnek projenin tüm taraflarına teşekkürlerini iletti.

AB İnsani Yardım Operasyonları Türkiye Ofisi Başkanı Jane Lewis de SUY'un dönemin en önemli insani zorluklarından birine değinmek ve yenilikçi yollar bulmak konusunda AB ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığın açık örneği olduğunu dile getirdi.

Lewis, "Program ortaklarının gösterdiği özveri ve emek, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların hayatlarında gerçek değişiklikler yaratıyor ve programın etkilerini gün be gün artırıyor." ifadesini kullandı.