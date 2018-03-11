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Ablasının iliğiyle yaşama tutundu

- Sivas'ta yaklaşık 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken 11 yaşındaki Emirhan, ablasının iliğiyle yaşama bağlandı - Abla Çiğdem Yıldız: - "Şimdi kardeşime baktıkça seviniyorum. Ona çok düşkünüm, okulda da hep onu anlatıyorum. Çok mutluyum"

11 Mart 2018 Pazar 11:03
Ablasının iliğiyle yaşama tutundu
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SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta yaşayan 11 yaşındaki lösemi hastası Emirhan Yıldız, ablasından nakledilen ilikle yaşama tutundu.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde Levent-Ayşe Yıdız çiftinin 11 yaşındaki oğulları Emirhan'a, 2015 yılında lösemi teşhisi konuldu. Teşhisin ardından okula gidemeyen Emirhan, Kayseri'de bir hastanede yaklaşık 7 ay süren kemoterapi süreciyle sağlığına kavuştu.

Hastalığı 2016 yılında yineleyen Emirhan'ın iyileşmesi için doktorlar, ilik nakli olmasına karar verdi. Yapılan testler sonucunda Emirhan'ın 16 yaşındaki ablası Çiğdem'in iliği uyumlu bulundu. Kayseri'de geçen yıl haziran ayında ilik nakli gerçekleştirilen Emirhan, ablası sayesinde yeniden hayata bağlandı.

Virüs kapma tehlikesi nedeniyle okula gidemeyen Emirhan, evde eğitim alıyor.

Anne Ayşe Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında oğlunu yüzü şiştiği için doktora götürdüğünü, önce alerji denildiğini ancak yapılan tetkikler sonucu oğlunun kanser olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Oğlunu önce İstanbul'da bir hastaneye daha sonra da Kayseri'ye götürdüğünü anlatan anne Yıldız, "Kayseri'de kemoterapi alacak dediler. 7 ay süren tedavinin ardından eve geldik. Bu süreçte de burada 9 ay hastaneye gittik, geldik. Sonra iyileşti, haftada bir kontrole gidiyorduk, durumu iyiye gidiyordu. Kışın dışarıda oynadığı için yüz felci geçirdi, sonra hastalık tekrarladı." diye konuştu.

Yıldız, tahlillerde kanserin omuriliğe sıçradığının tespit edildiğini belirterek, "İlik nakil olması gerektiğini söylediler. 'Çocuk var mı?' diye sordular, kızım olduğunu söyledim. Tahlil yaptılar, ablasının iliği uydu çok şükür. İlk nakli oldu, tutmadı. 15 gün sonraki ameliyatta ikinci nakilde ilik tuttu. Oğlum çok şükür sağlığına kavuştu." ifadesini kullandı.

Oğlunun hastalığı nedeniyle okula gidemediğini ve 2 yıldır evde eğitim aldığını dile getiren Yıldız, ayda bir komşularından aldıkları ve yakıtını doldurdukları araçla Kayseri'ye kontrole gittiklerini aktardı.

- "Şimdi kardeşime baktıkça seviniyorum"

Kardeşine iliğini veren abla Çiğdem Yıldız da ilik nakli olana kadar kardeşinin kanser olduğunu ailesinin kendisinden gizlediğini anlatarak, "Annem telefon açtı ve kardeşime ilik nakli gerektiğini söyledi. Kayseri'ye gittik, babamdan ve benden kan alındı. Benim iliğim uymuş. Şimdi kardeşime baktıkça seviniyorum. Ona çok düşkünüm, okulda da hep onu anlatıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Baba Yıldız ise ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasına çok sevindiklerini söyledi.

İşsiz olduğunu, oğlunun kontrolü için her ay Kayseri'ye gittiklerini ve yaklaşık 500 lira harcadıklarını dile getiren Yıldız, "Annem her ay bin lira gönderiyor. Kendi paramı kazanmak için bir iş istiyorum. Kendi kazancımı oğluma harcamak istiyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çiğdem YıldızEmirhan YıldızHayata TutunduIlik NakliLösemi
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