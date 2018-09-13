ABD'ye yaklaşan felaket Florence kasırgası

NEW YORK (AA) - DİLDAR BAYKAN - ABD'yi son yıllarda vuran en güçlü kasırgalardan olabileceği söylenen ve özellikle doğu yakasının tetikte beklediği Florence kasırgasının cumartesi günü karaya ulaşması bekleniyor.

Atlas Okyanusu'nda tropik fırtına olarak başlayıp en son 2'nci kategori kasırga halini alan Florence'ın ABD'de son yıllardaki en şiddetli ve en çok hasara yol açan kasırga olabileceği belirtiliyor.

Son tahminlere göre cumartesi günü karaya vurması beklenen kasırganın, 50 ila 100 santimetre derinliğine ulaşan sellere, okyanusta yüksekliği 4 metreye çıkan dalgalara yol açması, ayrıca Florence'ın merkezinden 112 kilometre uzaklıkta bile rüzgarları tetiklemesi bekleniyor.

Hızı saatte 177 kilometreye ulaşan kasırganın birinci hedefi olması beklenen Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyalet valileri geçen hafta acil durum ilan etti.

Kasırganın doğrudan vurması ile ağır hasar verici rüzgar ve yağmurlar getirmesi beklenen Virginia, Georgia eyaletleri ve başkent Washington'da da sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1,7 milyon kişi için tahliye emri verildi. Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan son açıklamada, kasırganın ve yol açacağı tropik fırtınaların toplamda 10 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceği kaydedildi.

Yetkililer, kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da elektrik trafolarının zarar görebileceğini, bu nedenle 3 milyon kişinin elektriksiz kalabileceğini açıkladı. Yetkililer, elektrik trafolarının tamirinin birkaç hafta alabileceğini vurguladı.

Uzmanlara göre kasırga, Güney Carolina-Virginia hattındaki 759 bin ev ve iş yerine yaklaşık 170 milyar dolarlık hasar verebilir.

Mike Tyson yumruğu

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yetkililerinden Jeff Byard en son yaptığı açıklamada, insanlara kasırga gelmeden önce kaçmaları çağrısı yaparak, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Carolina kıyısına inen bir Mike Tyson yumruğu olacak." benzetmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da bu kasırganın ABD'nin doğusunda bu zamana kadar görülmüş en şiddetli kasırga olabileceğini belirterek, halka güvenli alanlara geçmeleri çağrısı yaptı.

Kasırgaya hazırlık

Her yıl yılın belli dönemleri kasırgalarla mücadele eden ABD'de Ulusal Kasırga Merkezi ve meteoroloji merkezlerinin çağrıları kapsamında Kızılhaç, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı ve yerel birimler gerekli tedbirleri almaya başladı.

Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen bölgelerde kasırga durumunda müdahale etmek için kolluk kuvvetleri, itfaiye ve acil yardım ekipleri hazırda bekletiliyor.

Tahliye emri verilen bölgeler için de Kızılhaç öneriler yayımladı. Kızılhaç, acil durum anında kullanılmak için en azından 3 günlük yiyecek ve içeceğin, ilaçların, el feneri, radyo, yedek pil ve acil durum çantasının hazırda bekletilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, kişilerin doğum belgesi, sigorta poliçeleri gibi önemli belgeleri sürekli yanlarında bulundurmaları, battaniye, yağmurluk gibi eşyaları da hazırda bekletmeleri gerektiği hatırlatması yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada da araçların depolarının tam olarak doldurulması, elektronik eşya ve mobil cihazların enerji tasarrufu modunda kullanılması gerektiği belirtildi.

Kasırga için acil durum ilan edilen bölgelerde camların ve kapıların tahta levhalarla örtülmesi çağrısında bulunuldu.

Kasırganın etkisi altına alması beklenen eyaletlerde birçok hastane acil olmayan ameliyatları iptal etti ve acil müdahale birimlerinde hazırlıklar yapmaya başladı.

Ayrıca kasırgadan etkilenen kişilerin acil durumda yararlanmaları için bazı cep telefonu uygulamaları geliştirildi.

Yapılan uyarıların ardından Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'da birçok marketteki ürünler ve tahta levhalar tükendi. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.