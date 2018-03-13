SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamid Han'ı Anma ve Anlama Programı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa karakterini canlandıran sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Programın moderatörlüğünü ise Mehmet Zeyd Yıldız yaptı. Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamid Han'ın bilinmeyen yönlerini ve hayatını anlattı.

Program sonunda Belediye Başkanı Sami Aydın, Yenişehirlioğlu ve moderatör Yıldız'a çiçek ve belediyenin kültür yayınlarından hediye etti.

Aydın, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



