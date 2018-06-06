"ABD'nin yörüngede daima astronotları olacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) yeni Başkanı James Bridenstine, ülkesinin yörüngede daima astronotları olacağını belirtti.

Gazetecilerle ilk kez bir araya gelen Bridenstine, NASA'nın 2025'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yönetiminin potansiyel devri konusunda halihazırda özel şirketlerle görüştüğünü ancak nihai kararın proje ortağı 21 ülkeyle verileceğini kaydetti.

Bridenstine, Amerikalıların uzayda olmadığı bir dönemin ne olursa olsun yaşanmayacağını belirterek "Bu ay liseden mezun olacak çocuklar var, tüm yaşamları boyunca uzayda astronotumuz oldu. Bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

NASA Başkanı ayrıca gelecekteki Mars misyonlarından önce astronotların Ay'ı "tecrübe sahası" olarak kullanması gerektiğini belirtti.

ABD'de Trump yönetiminin 2019 bütçe taslağında UUİ için sağlanan fona 2025'te son verilmesi öngörülüyor. ABD'nin bugüne kadar istasyona 75 milyar dolardan fazla harcadığı ifade ediliyor.

İlk parçası 1998 yılında yörüngeye gönderilen UUİ'de genellikle 6 astronot görev yapıyor.



