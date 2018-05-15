ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

ESKİŞEHİR (AA) - ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Eskişehir'de protesto edildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Reşadiye Camisi önünde organize edilen etkinliğe, MHP ve BBP ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkan Vekili Murat Özcan, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ve İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

ABD'nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişimin, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını arttırdığını ve kaosu derinleştirdiğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir.

İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.