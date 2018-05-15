ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Rektör Gündoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin uluslararası hukuku yok sayarak, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadığını ifade etti.

Kudüs'ün bütün dinlerce kutsal sayılan ve hiçbir gücün tasarrufuna tabi olmayan bir yer olduğunu aktaran Gündoğan, şunları kaydetti:

"Kudüs konusunda tek taraflı ve saygısızca atılan bu adımın barış ve güvenliğe hizmet etme gayesi taşımadığı gayet açıktır. Uluslararası toplumun sessiz kalmamasını umduğumuz bu adaletsizliğe karşı meşru haklarını savunan silahsız Filistin halkına yönelen devlet terörünü lanetliyor, barışçı gösteriler sırasında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."