ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

YOZGAT (AA) - ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Yozgat ve ilçelerinde protesto edildi, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Boğazlıyan Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çayıralan ilçesinde de tüm camilerde öğle namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi.

Sorgun ilçesinde ise sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlenerek, ABD ve İsrail protesto edildi.



