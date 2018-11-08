ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, ABD Dışişleri Bakanlığının PKK terör örgütüne mensup üç sözde üst düzey yöneticisinin başlarına koyduğu para ödülü için stratejik bir oyun olduğunu söyledi.

Avan, dernek binasında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından PKK'lı üst düzey yöneticilerinden 3 kişinin yakalanması için başlarına ödül konulduğunu hatırlattı.

- "Birisi yılan, diğeri akreptir"

ABD'ye, Avrupa'ya ve bazı Arap ülkelerine güvenmemek gerektiğini ifade eden Avan, şöyle konuştu:

"Dağılmak üzere olan terör örgütünü kurtarmak için oynanan değişik bir oyundur. ABD, 3 vatan haininin yakalanması için başlarına ödül koymuştur. Başına ödül konanlar Karayılan'ın ekibidir. Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'dir. 'Birisi yılan, diğeri akreptir. İkisi de zehirlidir.' Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen PYD'ye bir ordu kurmasına yetecek beş bin tırdan fazla silah ve mühimmat vermiştir. Halen destek vermeye de devam etmektedir. Destek vermiş oldukları PYD zehirli bir akreptir. Bu akrepleri terör örgütü görmeyip, en önemlisi de stratejik ortak olarak kabul etmektedirler.

- Stratejik oyun

ABD bugüne kadar bizlerin hep sinir uçlarına basmıştır. Bu hareketi ile de bir oyun oynamaktadır. Miadı dolup, günü geçenleri sahneden alıp, yeni hainleri sahneye sürmek için oynanan stratejik bir oyundur. ABD bir taşla iki kuş vurma peşindedir. Suriye’nin kuzeyindeki PYD, SDG oluşumunu meşrulaştırma peşindedir. Böylece yapılacak operasyonların önüne geçilmeye çalışılmaktadır."

Avan, ABD'nin samimi olduğunu göstermek için ilk önce bölücü terör örgütünün uzantısı olan PYD'yi Münbiç'ten çıkarması ve hemen silah desteğini kesmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



