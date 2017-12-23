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ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasına tepkiler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir otoparkta toplanan grup, sloganlar atarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.Kudüs...

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:17
ABD’nin Kudüs’ü
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir otoparkta toplanan grup, sloganlar atarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Kudüs Dostları Kulübü Başkanı Zehra Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs'ün Müslümanlar'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Trump'ın Kudüs kararını tanımadıklarını ve tanımayacaklarını vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Bu kararın hiçbir hükmü yoktur. Çünkü Kudüs bizim kadim şehrimizdir. Ezeli ve ebedi başkentimizdir. Çünkü Kudüs için baş veririz. Başkentimizi çiğnetmeyiz. Kudüs'ün kutsiyeti ve tarihi statüsü asla değiştirilemez. O statü kadim medeniyetimizin ruhu ve kadim merkezi olmasıdır. Mescid-i Haram neyse Mescid-i Nebevi de odur."

Açıklamanın ardından araçlarına binen gruptakiler, kent merkezinde sloganlar eşliğinde tur attı.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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