Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

- ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve yaşanan zulme tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan Nurettin Koç, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı

29 Aralık 2017 Cuma 21:51
ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor
banner230

ANKARA (AA) - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Kızılcahamam'a geldi.

D-100 karayolunda elinde Filistin bayrağıyla yürüyen Koç, Kızılcahamam'da İlim Yayma Cemiyeti ilçe temsilcileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Koç, yürüyüşe 17 Aralık'ta İstanbul'dan başladığını, 13 günde Kızılcahamam'a ulaştığını söyledi.

Ankara'dan Hatay'a doğru yürümeye devam edeceğini dile getiren Koç, "Benim gücüm Hatay'a kadar yetiyor. Oradan da güvenilir bir yol ya da güzergah bulabilirsem Kudüs'e kadar gideceğim. Şu an için önceliğim Türkiye sınırlarını tamamlamak." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KızılcahamamKudüsNurettin KoçYürüyüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim