ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

KONYA (AA) - ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Konya'nın Kulu ilçesine ulaştı.

Taşıdığı Filistin bayrağıyla 17 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan Nurettin Koç, yürüyüşünün 22. gününde geldiği Kulu ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kulu'da mola veren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın kararmasıyla Kulu'da yürüyüşüne mola verdiğini belirtti.

Yürüyüşünü hiçbir dernek veya kişiden yardım almadan yaptığını ifade eden Koç, "Basında yer aldığım için şehir ve ilçelerde beni Allah rızası için karşılayanlar oluyor. Bana yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Sıradaki durağım Konya merkez. Oradan sonra Hatay'a kadar yürüyeceğim. Hatay'dan sonra da Kudüs'e varmayı düşünüyorum." diye konuştu.