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ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

- ABD'nin kararını protesto etmek amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan Nurettin Koç, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine geldi

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:50
ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor
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ANKARA (AA) - ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine ulaştı.

Taşıdığı Filistin bayrağıyla 17 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan Koç, yürüyüşünün 18'inci gününde geldiği Gölbaşı'nda vatandaşlar tarafından karşılandı.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'e yaptığı büyük zulme yıllardır şahitlik ediyoruz. Bireysel olarak bu zulme tepkimi koyabilmek adına bunu yapıyorum. Allah sağlık ve sıhhat verirse Hatay'a kadar gücüm yetiyor, Hatay'dan sonra gücüm yetmiyor. Eğer gücü yetenler uygun bir yol bulursa Kudüs'e yürüyeceğim inşallah." dedi.

Koç, 18 gündür yürüdüğünü, yolda vatandaşların kendisine yardım ettiklerini ve misafir olarak ağırladıklarını belirtti.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını vurgulayan Koç, "İsrail ancak zulmün başkenti olabilir." dedi.

Koç, bugün Gölbaşı'nda dinlendikten sonra yarın yürüyüşüne devam edecek.

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AnkaraGölbaşıİsrailKudüsNurettin Koç
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