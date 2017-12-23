Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

ABD'nin Kudüs kararı Berlin’de protesto edildi

ABD’nin, Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:33
ABD'nin Kudüs kararı Berlin’de protesto edildi
banner230

BERLİN (AA) - Filistinli sivil toplum örgütlerince düzenlenen yürüyüş için yüzlerce kişi Spandauer Caddesi’nde toplandı. Göstericiler, Unter den Linden Caddesi üzerinden ABD'nin Berlin Büyükelçiliğinin önündeki Pariser Meydanı’na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin'e özgürlük" pankartı açarak, "Terörist İsrail, terörist ABD", "İsrail Filistin’den çık", "İşgalciler Filistin’den çıkın" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, meydanda okunan bildiriyle son buldu.

Bildiride, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etme kararının, "Büyük İsrail" projesi yönünde atılmış bir adım daha olduğu kaydedildi.

Kararın provokasyon olduğu vurgulanan bildiride, "Kudüs, Filistin’nin kalbidir." denildi.

Kudüs'ün Yahudilerin başkenti olarak kabul edilmesinin asla kabul edilmeyeceği belirtilen bildiride, "Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarını koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Kudüs Kararına TepkiBERLINDünyaKudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim