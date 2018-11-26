ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine acil toplandı.

Ancak Rusya, ''sınırlarının ihlali'' gerekçesiyle toplantıya çağırdığı 15 üyeli konseyde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için toplantı, ''Azak Denizi'ndeki Rusya-Ukrayna gerginliği'' başlığı altında yapıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İngiltere, Hollanda, Polonya ve İsveç adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, konseyin ''Rusya'nın provokasyonlarını, 'sınırlarının ihlali' başlığı altında değil, uygun bir gündem maddesi olarak ele alacağını'' söyledi.

Rusya'nın hafta sonu "pervasızca" gerginliği artırdığını belirten Haley, ''Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli.'' diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Ukrayna'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Polyanskiy', ''Bu provokasyonun önceden planladığı çok açık ve Batılı devletler destekledi.'' dedi.

Dmitry Polyanskiy, BMGK'nin ''Ukrayna'nın tehlikeli eylemlerinin sorumluluğunu" yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

"Gerginlikten duyulan endişe en üst düzeyde"

Haley, BMGK'de yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu sabah konuştuğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten duyulan endişenin en üst düzeyde yansıtıldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikten Rusya'yı sorumlu tutan Haley, ''Başkan Trump'ın da birçok kez dediği gibi ABD Rusya ile normal bir ilişkiyi memnuniyetle karşılar ama Rusya'nın bunun gibi yasa dışı eylemleri ilişkilerin normalleşmesini imkansız hale getiriyor.'' dedi.

ABD'nin, Rusya'ya, Kırım'ı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımların devam edeceğini ifade eden Haley, bu tür gerginlikleri tırmandırarak Rusya'nın dünyadaki konumuna, ABD ve diğer birçok ülkeyle ilişkilerine daha fazla zarar vereceğini söyledi.

Rusya'dan Poroşenko'ya suçlama

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy ise Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi oylarını artırmak için gerginliği tırmandırmakla suçladı.

Polyanskiy, ''Bu koşullarda iktidarda kalmayı nasıl başarabilir, provokasyon düzenle ve bir kez daha her şeyden Rusya'yı sorumlu tut, kendini kahraman ilan et ve reytinglerini artır.'' dedi.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus temsilcinin iddialarını yalanlayarak Rusya'yı uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmekle suçladı.