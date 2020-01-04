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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Genel 04.01.2020, 20:30
BAĞDAT (AA) - Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldüPentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü
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Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.