ABD'li papaz Brunson cezaevinden çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson evine getirildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince sağlık sorunları nedeniyle "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilerek tahliyesi kararlaştırılan Brunson, kaldığı İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Brunson, cezaevi nizamiyesinde resmi araca binerek eskort eşliğinde ev hapsini geçireceği Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adrese hareket etti.

Brunson'ın ikametinin önünde de geniş güvenlik önlemi alınırken, polis evi kontrol etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında eve getirilen Brunson'ı, mensubu olduğu Diriliş Kilisesi'nden bir grup cemaati karşıladı. Kilise cemaati Brunson'a sevgi gösterisinde bulundu.

Brunson, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince evine götürülürken yaşanan izdihamda TRT İzmir Bölge Müdürlüğü kameramanı Volkan Balamir, boynundan hafif yaralandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırmıştı.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Muhabir: Ahmet Bayram, Mustafa Yıldırım



