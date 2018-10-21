ABD'li oyuncu Selma Blair'e MS teşhisi

LOS ANGELES (AA) - ABD'li oyuncu Selma Blair'e (46) multipl skleroz (MS) hastalığı teşhisi koyuldu.

Blair, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, MS teşhisinin ağustos ayında koyulduğunu duyurdu.

Hastalığın etkileriyle mücadele ettiğini ifade eden Blair, "bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirdi.

Selma Blair, ailesi, dostları ve Netflix ekibinin desteğiyle moral bulduğunu söyledi.

Blair, "Cruel Intentions" ve Vivian karakterini canlandırdığı "Legally Blonde" filmleriyle üne kavuşmuştu.