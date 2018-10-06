ABD'li gazeteci ve siyasetçilerden 'Kaşıkçı tepkisi'

WASHINGTON (AA) - Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarının yayımlandığı sütunu boş bırakarak, "Kayıp Bir Ses" başlığının altına "Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda, Salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor." notunu düştü.

New York Times gazetesi de "Kaşıkçı'yı Bulun" başlıklı baş makalesinde Kaşıkçı'nın, konsolosluğa gitmekten korktuğunu ve içeri girerken telefonunu eşine bırakarak başına bir şey gelmesi durumunda yardım çağrısında bulunmasını istediğini yazdı.

Gazete, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştirerek, prensi, ülkesinde muhalifleri sindirme politikasına benzeyen radikal çizgiyi diplomatik ilişkilere taşımakla suçladı.

Kaşıkçı'nın "Evimi, ülkemi ve işimi bıraktım ve sesimi yükseltiyorum, aksini yapmak hapiste çürüyenleri aldatmak olacaktı." sözlerine atıfta bulunan gazete, "Tam da bu nedenle Kaşıkçı ve susturulmuş tüm diğer cesur sesler adına sesini yükseltebilenler, öyle bir yükseltin ki zorba bir reformist bile duysun." çağrısında bulundu.

ABD'li senatörlerden tepki

ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı ve Tennessee Senatörü Bob Corker'ın (Cumhuriyetçi) ofisinden yapılan açıklamada, Kaşıkçı'yla ilgili tepkinin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne iletildiği bildirildi.

Açıklamada, Corker’ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundaki güvenlik kamerası görüntülerinin ilgili yetkililere verilmesi çağrısında bulunduğu ve konunun takipçisi olacağını ifade ettiği belirtildi.

Komitenin önemli isimlerinden Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Pulitzer ödüllü araştırmacı yazar Thomas Friedman da Kaşıkçı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner'a çağrıda bulundu.

Friedman, paylaşımında "Trump ve Kushner. Ben genelde fikir beyan eden paylaşımlar yapmam ama Cemal Kaşıkçı’nın bulunması ve serbest bırakılması için Suudi hükümetine ulaşmalısınız. Onun yapıcı eleştirileri olmasaydı Suudi ekonomik reformu başarısız olacaktı." ifadelerini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra kaybolmuştu.