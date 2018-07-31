Abdi İbrahim’de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, yönetim ekibini yeni bir transferle güçlendirdi. Sektörün tecrübeli isimlerinden Ozan Temizkan, Abdimed Şirket Yöneticisi olarak göreve başladı.



Abdi İbrahim açıklamasına göre, öncü adımları ve cesur yatırımlarıyla 106 yıldır Türk ilaç sektörüne yön veren Abdi İbrahim, profesyonel kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Abdi İbrahim bünyesine katılan, ilaç sektörünün deneyimli isimlerinden Ozan Temizkan, Temmuz 2018 tarihi itibariyle Abdimed Şirket Yöneticisi olarak göreve başladı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Ozan Temizkan, iş hayatına aynı yıl L’Oreal’de çalışarak adım attı. 2011 yılına kadar L’Oreal’de sırasıyla, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Bölüm Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Temizkan, 2011 yılından itibaren iş hayatını Sanofi bünyesinde sürdürdü.

Temizkan, Tüketici Sağlığı Pazarlama Müdürü, Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü, Sanofi Zentiva Eczane ve Depo Kanalı Ticari Direktörü, Tüketici Sağlığı Türkiye, Orta Doğu ülkeleri, Afganistan ve Pakistan’dan sorumlu Bölgesel İş Birimi Direktörü ve Sanofi Kuveyt’te Sanofi Ülke Müdürü olarak çalıştıktan sonra son olarak Sanofi Fransa’da Stratejik Ticari Dönüşüm Projeleri Lideri olarak görev aldı.