İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka, iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Felis Ödülleri’nde, Sağlık İletişimi kategorisinde, şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen "Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi ile Felis Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, psikiyatri alanındaki çalışmalarıyla dikkati çeken Abdi İbrahim Otsuka, MediaCat dergisi tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Felis Ödülleri’nde "Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi ile Felis Başarı ödülünün sahibi oldu.

Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreninde Abdi İbrahim Otsuka, Sağlık İletişimi kategorisinde, Türkiye’de bir ilk olan ve şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen "Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi ile ödül aldı.





- Sergi Türkiye’de bir ilk





Abdi İbrahim Otsuka ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun katkılarıyla 2015 yılında hayata geçirilen "Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi, ön yargılara ve damgalamalara hayır diyerek şizofreni konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sergi, konunun uzmanları tarafından hazırlanan zengin içeriği, üç boyutlu kutularda görsel ve işitsel efektlerle ve canlandırmalarla hazırlanan yaratıcı sergileme biçimleriyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.









- İki milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi





İlk çağlardan günümüze ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler, toplumların konuya yaklaşımları, bilim insanları ve hekimlerin yüzlerce yıla yayılan uğraşılarının ilginç görsel ve canlandırmalarla ziyaretçilerle buluştuğu sergi İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.



"Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi Türkiye’nin farklı illerinde de sergilendikten sonra Japonya’dan başlayarak dünyaya açılacak.