AB'den Türkiye'nin ilk tematik teknokentine 5 milyon avro

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi bünyesinde açılan Türkiye'nin ilk tematik "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti" için Avrupa Birliği (AB) fonundan 5 milyon avro destek geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı (IPA) kapsamında, Ankara Üniversitesi Teknokenti'nin "AgriGenomik Hub Hayvan, Bitki Genomik Araştırma ve İnovasyon Merkezi" projesi desteklenmeye uygun görüldü. Projeye, 5 milyon avroluk "rekor destek" sağlandı.

Proje ile "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Tematik Teknokent" yerleşkesi, "NovaSeq 6000 yeni nesil dizileme" altyapısına sahip ilk ulusal merkez olacak. Yerleşke, Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde "AgriGenomik Merkez" olacak ve tarım, hayvancılık, gıda tematik alanlarında faaliyet gösteren KOBİ'lere danışmalık destekleri verilecek.

Proje kapsamında, organizmalara yönelik genetik ıslah çalışmaları, gen kaynaklarının korunması ve sertifikasyona yönelik test ve analiz hizmetleri sağlanacak.

- Güçlü potansiyele sahip

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ankara Üniversitesinin Türkiye'nin ilk ziraat, veteriner fakülteleri ve gıda mühendisliği bölümleriyle gıda konusunda güçlü potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bu potansiyeli değerlendirmek için Türkiye'nin ilk tematik "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti"ni kurduklarını belirten İbiş, AB fonlarından alınan büyük destekle tematik teknokentte Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarının uluslararası mükemmeliyet merkezi olacak şekilde kurulacağını bildirdi.

İbiş, "İnanıyorum ki benzer proje ve girişimlerle teknokentimiz ulusal ve uluslararası alanlarda çok önemli başarılara imza atacak." ifadelerini kullandı.