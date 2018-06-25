AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk tepki

AB Sözcüsü Schinas, "Umarız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk tepki
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'deki seçimlere ilişkin gelen ilk açıklamada, "Türkiye ile işbirliğine devam" vurgusu yapıldı.

AB Sözcüsü Margaritis Schinas günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Lüksemburg'taki AB Dışişleri Konseyi'nde konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.

Muhabir: Yusuf Hatip

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