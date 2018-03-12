AB'den Trump'a tepki

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararının ulusal güvenlik endişesiyle nasıl bağdaştığını anlamadığını ancak gerekli görülürse karşı tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Timmermans, bir konferansta yaptığı konuşmada, "Eğer (ABD Başkanı Donald Trump) alacağı kararların güvenlikle ilgili olduğunu söylüyorsa, o halde bu ilave gümrük vergilerini bize uygulamasına gerek yok. Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" diye konuştu.

AB'nin birtakım karşı önlemler almaya hazır olduğunu anımsatan Timmermans, bu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu olacağının altını çizdi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.

Muhabir: Yusuf Hatip