AB'den Kayseri Büyükşehir Belediyesine ödül

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalarından dolayı 2 ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdeal Kent Ödülleri Fransa'nın Strasbourg kentinde verildiği törende Kayseri Büyükşehir Belediyesi iki dalda ödüle layık görüldü.

Törende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere yaptığı kadın ve gençlik merkezleriyle "Sosyal Belediyecilik", Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi Projesi'yle de "Yerel Kalkınma" ödüllerine layık görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kayseri'ye iki dalda verilen ödülleri, törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik aldı.

Başkan Çelik'e ödüllerini Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer verdi.

Çelik, Avrupa Konseyi binasındaki katılımcılara, Kayseri'de gerçekleştirdikleri projeler ve doğası, tarihi, mutfağı ve gönlüyle zenginlikler şehri Kayseri hakkında bilgiler verdi.

Ödüle layık görülen projeler, Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.