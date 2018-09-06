AB'den ajan Skripal olayı açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinde rol alan kişilerin Rus istihbarat servisi için çalıştığı iddiasıyla ilgili, kimyasal silahların kullanımı ve yayılması konusunda ek önlemler almaya hazırlandığını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde gelişmeleri en başından itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, "İngiltere ile beraberiz ve desteğimiz sürecek. Kararlı adımlar atıyoruz. AB nezdinde kimyasal silahların kullanımı ve yayılması konusunda ek önlemler alınması çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kocijancic, ek önlemler konusunda kararı AB Konseyinin alacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinde rol alan kişilerin Rus istihbarat servisi için çalıştığını öne sürmüştü.

Skripal krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığının ortaya çıkmasıyla ülkesinde mahkum edilen, daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba ile kızının tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliğince 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Muhabir: Yusuf Hatip