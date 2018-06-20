AB'den ABD'ye 'demokrasi' uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına ilişkin, bu ülkenin "dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltaladığı" nitelemesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, "Bugünkü karar, ABD'nin dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltalamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin çok taraflılık ve daha geniş BM sisteminin "sadık" destekçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.

Muhabir: Yusuf Hatip