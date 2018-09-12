ABD'den Kongreye 'Yemen' güvencesi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Yemen'deki askeri operasyonlarından kaynaklanan sivillere zarar verme riskini azaltmak için girişimlerde bulunacakları konusunda Kongreye güvence verdi.

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Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen'de yaşanan insani krizin sonra erdirilmesi kapsamında Kongreye gönderdiği taahhüde ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Pompeo, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'deki askeri operasyonlarından kaynaklanan sivillere ve altyapıya zarar verme riskini azaltmak için girişimlerde bulunacaklarını ABD Kongresine bildirdim." ifadesini kullandı.

"Suudi liderliğindeki koalisyonla çalışmayı sürdüreceğiz"

Yemen'deki çatışmayı sona erdirmenin Trump yönetimi için ulusal bir güvenlik önceliği olduğunu belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'deki iç savaşı sona erdirmesi, ticari ve insani yardımların mümkün olduğunca çok sağlaması, çatışmanın sivil ve sivil altyapı üzerindeki etkisini azaltan eylemlerde bulunması ve BM tarafından yürütülen çabalara destek vermesi için Suudi liderliğindeki koalisyon ile yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz."

ABD Kongresinde geçen ay kabul edilen Pentagon Bütçe Yasasına göre ABD yönetimi, Yemen'deki sivil kayıplarının engellenmesi ve Suudi Arabistan'a askeri destek konusunda belirli aralıklarla Kongreye güvence vermek zorunda.

Yasadaki Yemen'le ilgili bölüm, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah ve askeri destek vermeye devam edebilmesi için bu ülkenin Yemen'deki sivil kayıplarını azaltmasını şart koşuyordu.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Muhabir: Safvan Allahverdi