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ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, 467 milyon dolarlık silah satışının Dışişleri Bakanlığınca kabul edilerek Kongrenin onayına sunulduğunu duyurdu.

09 Mart 2018 Cuma 01:34
ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı
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WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 467 milyon dolarlık silah satışını onayladığı bildirildi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, toplam değeri 467 milyon dolar olarak ifade edilen silah satışlarının Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve Kongrenin onayına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada Katar'a yapılan satışın toplam değerinin 197 milyon dolar olduğu ve ülkeye Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF) ve Hava Operasyonları Merkezi (AOC) için destek ve yenileme malzemeleri satıldığı kaydedildi.

BAE'ye yapılan ve toplam değeri 270 milyon dolar olarak açıklanan satışın içerisinde ise 300 adet AIM-9X-2 Sidewinder Block II füzeleri, 40 adet AIM-9X-2 Sidewinder Captive Hava Eğitimi ve 30 adet ise AIM-9X-2 Block II Taktik Rehber Üniteleri olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan silah satışlarının bölgedeki askeri dengeyi etkilemeyeceği savunuldu.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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